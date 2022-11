Steven Van Gucht brengt klare taal op Dag van de Ondernemer

“Er is hiervoor geen betere spreker dan prof. dr. Steven Van Gucht, want als er één persoon weet hoe duidelijk te communiceren in tijden van crisis, dan is hij het wel”, aldus Yves Nevens, voorzitter van UNIZO Denderleeuw. Aan het panelgesprek zal ook Maya Staels deelnemen. Zij is een Denderleeuwse communicatie-experte. Alles wordt in goede banen geleid door de voorzitter van de Raad Lokale Economie Kurt Van der Kelen, die met zijn radiostem beter gekend is als Dirk De Vries. “Uiteraard zullen we op deze Dag van de Ondernemer ook even het gemeentelijk ondernemersbeleid tegen het licht houden. Want een crisis kan je nationaal aanpakken, maar wat heeft de gemeente in het eerste deel van de legislatuur voor zijn ondernemers betekend? En vooral: Waar kan het nog beter?”, vertelt Nevens.