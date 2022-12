Startende ondernemers Kathy en Femke ruilen zorgsector in voor broodjeszaak ‘t Huisje

Kathy was 22 jaar actief in de zorgsector, in woonzorgcentrum Sint-Rafaël in Liedekerke, waar ze Femke leerde kennen. “Ik heb eerst stage gedaan in Sint-Rafaël, was er later vast in dienst en heb er altijd goed met haar samengewerkt”, vertelt Femke. “Nadien stond ik in de thuiszorg, maar we hebben altijd gezegd dat we samen iets wilden doen omdat we zo graag samenwerken.” Hun broodjeszaak ‘t Huisje is de opvolger van broodjeszaak Dieter, op dezelfde locatie. “We hadden al gezegd dat we graag een zaak zouden openhouden zoals die van Dieter, maar dat was een goed draaiende zaak, dus we hadden niet gedacht dat hij zou stoppen. Toen hij aankondigde dat hij de zaak zou overlaten omdat hij een carrièreswitch wou doen naar politie-inspecteur, hebben we niet getwijfeld”, aldus Femke en Kathy.

Ook voor hen is het een hele carrièreswitch, en zeker voor Kathy, die al half haar leven in de zorg aan de slag was. “Ik had eerder al gezegd dat ik niet heel mijn leven in de zorg wou werken. Het is nu het juiste moment om met iets nieuws te beginnen”, zegt Kathy. “Het is wel spannend, want we doen bijna alles zelf”, vervolgt Femke. “Zo hebben we zelf het logo van onze zaak en de affiche ontworpen. We gaan ook zelf langs bij leveranciers om goed op de hoogte te zijn. We doen dit samen als koppel omdat we elkaar goed begrijpen en elkaar graag zien.”

Eigen ‘touch’

Net als bij Dieter zal er in ‘t Huisje meer te verkrijgen zijn dan alleen broodjes. “We zullen eveneens snacks zoals croques en spaghetti aanbieden en ook voor een ontbijt kan je bij ons terecht, maar we gaan er onze eigen ‘touch’ aan geven. Denk bijvoorbeeld aan een potje zelfgemaakte confituur bij een ontbijt of onze eigen toast.”

De opening van ‘t Huisje vindt op zondag 4 december van 14 tot 18 uur plaats. Iedereen is welkom. Daarna is de zaak vanaf dinsdag 6 december elke dag behalve zondag open, van maandag tot vrijdag van 7 tot 15 uur en op zaterdag van 9 tot 14 uur. “Maar als mensen op zondag bijvoorbeeld een feestje houden, dan mogen ze ons gerust contacteren en zullen we ons best doen om hen te helpen.”

Volledig scherm Femke Van der Haegen en Kathy Bevernage aan hun nieuwe broodjeszaak ‘t Huisje langs de Steenweg in Denderleeuw. © Claudia Van den Houte

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.