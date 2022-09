Sporthal Ottoy wordt omgetoverd tot grote speeltuin tijdens ‘Kleuterfestival’

Voetbal Challenger Pro League FCV Dender pakt op Virton zijn eerste puntje, maar het hadden er drie moeten zijn

FCV Dender pakte op Excelsior Virton zijn eerste puntje in de Challenger Pro League. Op basis van een puike tweede helft was dat zeker oververdiend. Lallemand maakte na de uitsluiting van Spago de openingsgoal van Mabella ongedaan. Toch mogen de blauwhemden niet tevreden zijn, want met elf tegen tien zat er een eerste driepunter in.

4 september