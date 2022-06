Spoorweg op Steenweg in Welle vanaf maandag twee weken afgesloten

Denderstreek/Vlaamse Ardennen Van een escaperoom tot een ontbijt: Met deze 7 tips in de Dender­streek en Vlaamse Ardennen zet jij je papa in de bloemetjes

Het is bijna 12 juni en dat betekent dat Vaderdag weer voor de deur staat. Heb jij nog geen idee hoe jij jouw papa dit jaar wil verrassen? Dan helpen deze vaderdagtips jou zeker op weg. Van een escaperoom in Oudenaarde tot een vaderdagontbijt in Aalst: Met deze 7 tips in de Denderstreek en Vlaamse Ardennen zet jij je papa dit jaar extra in de bloemetjes.

