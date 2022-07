Spooroverweg Terjodenstraat gaat dicht tot ongenoegen van Wellenaars: Provincie kent vergunning toe voor verlenging IJzerenwegstraat

WelleDe spooroverweg in de Terjodenstraat in Welle zal effectief dichtgaan. De provincie Oost-Vlaanderen heeft immers een vergunning toegekend voor het verlengen van de IJzerenwegstraat, dat als alternatief moet dienen. De sluiting was omstreden omdat heel wat Wellenaars via de overweg naar Haaltert en terug rijden.

De gemeente Denderleeuw gaf eerder al gunstig advies aan het wegtracé als alternatief voor de sluiting van de spooroverweg in de Terjodenstraat in Welle. Infrastructuurbeheerder Infrabel heeft al een tijdje plannen om die spooroverweg te sluiten en hem te vervangen door een nieuwe langsweg tussen de IJzerenwegstraat en de Groeneweg. Aan de andere kant zou de weg aanvankelijk worden afgesloten door een paaltje. Vele Wellenaars gebruiken echter de verbinding via de Broeder de Zwaeflaan om naar Haaltert te rijden. Er kwam veel protest tegen de plannen, buurtbewoners hielden zelfs een petitie en er werden heel wat bezwaren ingediend tegen de vergunningsaanvraag.

Uiteindelijk trok Infrabel op vraag van de gemeente Denderleeuw haar vergunningsaanvraag in en diende ze een aangepaste aanvraag in. In de nieuwe plannen bleef de nieuwe weg open in één richting, richting Haaltert en Aalst. De bewoners van de IJzerenwegstraat zullen dan weer wél in twee richtingen mogen rijden.

Die vergunningsaanvraag werd nu goedgekeurd door de provincie Oost-Vlaanderen, weliswaar onder een aantal voorwaarden rond boscompensatie, de uitvoering van de werken en nog meer. Er kan wel nog in beroep worden gegaan tegen de beslissing. Het gemeentebestuur is dat alvast niet van plan. “De laatste aanvraag gebeurde in samenspraak met het gemeentebestuur, dus we zullen niet in beroep gaan”, zegt schepen van Mobiliteit Yves De Smet (Vooruit). “Nu er een alternatief is, kan Infrabel de overweg sluiten. Het is alleen nog afwachten of er iemand beroep aantekent.”

Bij de inwoners was er ook tegen de aangepaste plannen nog protest. “Het is ietsje beter dan een volledige sluiting van de weg, maar dit is niet wat de Wellenaren willen”, zegt Nathalie, één van de initiatiefneemsters van de petitie. “Ik snap niet waarom de overweg dicht moet. Iedere spoorweg is onveilig als je je niet aan de regels houdt. Er is vele jaren geleden één accident gebeurd door iemand die verblind was door de zon. Het zou beter zijn als de weg in twee richtingen zou openblijven. Nu moeten mensen toch nog de drukke Albatros-rotonde nemen om terug naar Welle te keren. Ikzelf neem in Haaltert de trein en zal ‘s avonds 20 minuten later thuis zijn. Maar ik had deze beslissing wel verwacht.”

De overweg in de Terjodenstraat-IJzerenwegstraat in Welle. De IJzerenwegstraat zal in één richting toegankelijk blijven voor verkeer richting Haaltert.

