Smikkeltocht met lokale lekkernijen voor Denderleeuwse senioren

Sporthal Pollare krijgt padelter­rei­nen: Tafelten­nis­club dringend op zoek naar nieuwe locatie

De tafeltennisclub TTC Ninove is dringend op zoek naar een nieuwe locatie. Op zijn huidige locatie, in de sporthal van Pollare, komen er immers drie padelterreinen, waardoor de club er niet langer terecht kan. De tijd dringt, want de club moet zich in principe tegen volgende week al inschrijven voor het nieuwe seizoen.