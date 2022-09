Site Veldstraat opent voor het eerst de deuren op Open Bedrijvendag

“De site Veldstraat werd al in 2020 volledig in gebruik genomen, maar door corona was er nooit een officiële opening voor het grote publiek”, vertelt schepen van Facility Jan De Nul (CD&V). “Intussen nam zowel onze Technische Dienst als de brandweer er al zo’n twee jaar geleden hun intrek. Maar uitstel is geen afstel en tijdens Open Bedrijvendag verwelkomen zij jou graag in hun ‘nieuwe’ werkplaats”. Iedereen is op 2 oktober tussen 10 en 17 uur welkom. “Ontdek niet alleen het gebouw, de werknemers of het indrukwekkende wagenpark, maar maak ook kennis met Lokaal Bestuur Denderleeuw en Hulpverleningszone Zuid-Oost als werkgever”, aldus burgemeester Jo Fonck (LvB). “Bij de brandweer kom je meer te weten over het rekruteringsproces en de voorwaarden om brandweerman of -vrouw te worden”, vervolledigt kapitein Sven De Leeuw.