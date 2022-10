Sint-Cecilia Welle houdt na vier jaar nieuw Werfconcert 'The Best of Welle’

Het zeventiende Werfconcert met als de titel ‘The Best of Welle’ vindt plaats op zaterdag 29 oktober om 20 uur in CC De Werf in Aalst. Er zijn nog steeds plaatsen te reserveren tegen 12 euro via 0499/74.73.39 of 0477/77.26.28. Men kan ook gebruik maken van een shuttledienst heen en terug tussen Welle telkens vanop het Welleplein om 17, 18 en 19 uur. Hiervoor wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd. Iedereen is van harte welkom.