Schoonzussen brengen verhaal van kater Hobbel uit in kinderboek: “We zijn allebei een beetje kattenliefhebbers”

Ilka en Christel zijn beide meter van een kindje uit hetzelfde gezin. Ilka is afkomstig van Denderleeuw, maar woont nu in Kalmthout. Christel komt dan weer uit Kalmthout, maar woont tegenwoordig in Blaasveld. Ilka is journaliste/scenariste. Christel werkt voor de stad Mechelen en volgde een opleiding Illustratie aan de academie van Mechelen.Enkele jaren geleden zaten ze op een gemeenschappelijk feestje en geraakten ze over een kinderboek aan de praat. Christel haar passie is tekenen, Ilka is journaliste/scenariste en schrijft niet liever dan verhalen. “We waren het al snel over één ding eens: de hoofdrol zou gespeeld worden door een kat of een kater. We zijn allebei een beetje ‘cat-lady’s’ en toch heel wat kinderen zijn weg van katten. We zijn er aan begonnen, maar dat was wel vijf jaar geleden. We hebben heel wat op en neer gepingpongd, maar nu is het dan eindelijk zo ver (lachen).”