School blijft morgen dicht door gesprongen waterleiding: Brandweer moet meer dan 1 miljoen liter wegpompen

DenderleeuwDoor een gesprongen waterleiding in de kelder van het Koninklijk Atheneum van Denderleeuw is er meer dan 1 miljoen water weggelopen en staat een groot deel van de kelder onder water. De brandweer werd zondagavond opgeroepen om al het water weg te pompen. “Door de gesprongen leiding blijft de school morgen dicht", zegt algemeen directeur Els Schockaert.

Het was iets voor 19.00 uur zondagavond dat het water in de kelderruimte van de school werd opgemerkt. Geen overstroming door de hevige regenval, maar wel een gesprongen waterleiding is de boosdoener. “Hierdoor liep er meer dan 1 miljoen water in de kelder dat allemaal weggepompt moet worden", zegt officier Hans Boterbergh.

Een taak die enkele uren in beslag zal nemen om alles weg te krijgen. In de buurt werd ook de elektriciteit van de school uitgeschakeld om geen grotere problemen te veroorzaken. De directie van de school kwam ook ter plaatse. “Omwille van de gesprongen waterleiding zal onze schoolpoort morgen gesloten blijven voor al onze leerlingen", klinkt het. “We brengen de ouders morgen zeker allemaal op de hoogte en zullen kijken voor een regeling voor het examen, maar op deze manier de school openen is niet mogelijk", zegt Els. “Schade in de klaslokalen is er gelukkig niet door de gesprongen waterleiding.”

Volledig scherm De brandweer moest meer dan 1 miljoen liter water wegpompen uit de school. © Koen Baten

Hoeveel leerlingen morgen moeten thuisblijven is niet duidelijk, maar gezien de examenperiode komt dit erg ongelegen. De brandweer van Denderleeuw vroeg ook versterking van het korps uit Aalst. “Zij beschikken over een grote pomp die meer kracht heeft om het water sneller weg te pompen in de riolering", aldus Boterbergh. Het gaat dan ongeveer om 10.000 liter water per minuut. De Kouterbaan is ter hoogte van de school volledig afgesloten voor het verkeer.

Volledig scherm De brandweer moest meer dan 1 miljoen liter water wegpompen uit de school. © Koen Baten

Volledig scherm De brandweer moest meer dan 1 miljoen liter water wegpompen uit de school. © Koen Baten

Volledig scherm De brandweer moest meer dan 1 miljoen liter water wegpompen uit de school. © Koen Baten