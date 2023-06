SAAMO wacht uitspraak over klacht tegen beslissing gemeentebestuur af en zet bemiddelingsgesprekken voorlopig stop

Extreem lage snelheid trekt aandacht van politie: bestuurder met voorlopig rijbewijs rijdt op verboden tijdstip en onder invloed

Een extreem lage snelheid die H.J. er in Denderleeuw op nahield trok vorig jaar de aandacht van de politie waardoor ze besloten om de man te controleren. Daaruit bleek dat hij onder invloed was van alcohol en drugs, en dat bracht hem vandaag voor de rechtbank in Aalst. “Ik gebruik vandaag de dag nog steeds drugs, maar probeer wel te milderen", aldus J.