Rolling Stones-fans trappen Belgisch concert af tijdens pré-party in Welle

WelleFans van The Rolling Stones hebben zondag al het concert van de groep in ons land afgetrapt in café Ganzenhof in Welle.

Daar organiseerde Wellenaar Luc Van der Hoeven, de oprichter van de Belgische Rolling Stones-fanclub Sticky Fingers en superfan van The Stones, een pré-party, waarop heel wat internationaal gezelschap aanwezig was. “Er zijn fans uit de Verenigde Staten, waaronder Louisiana, Californië en Florida, uit het Verenigd Koninkrijk, uit Nederland,...vertellen Luc en zijn vriendin Ria. “Het is heel fijn. Er heerst een toffe sfeer. We kennen elkaar van de vele Stones-concerten in het buitenland die we bijwonen. Sommige fans zijn echt vrienden geworden en logeren bij ons.”

Net als Luc, die al 168 concerten van The Rolling Stones zag, schuimen ook deze fans concerten van The Stones af. “Met ons groepje woonde ik de voorbije weken al concerten bij in Madrid, München, Liverpool, het concert in Amsterdam dat werd uitgesteld,... en na Brussel gaan we nog naar Wenen, Parijs, het Duitse Gelsenkirchen, Stockholm en Berlijn voor het laatste concert van de tour. Tot hiertoe althans, want met The Stones weet je nooit”, zegt Andy uit Londen. Het is fantastisch om hier te zijn. Luc zorgt trouwens telkens voor de tickets als The Stones door Europa toeren.”

En niet alleen voor de concerttickets. “Ik zorg ook voor treintickets, logement,...”, aldus Luc. Hij kijkt al uit naar het concert van maandag in het Koning Boudewijnstadion. “Het weer is momenteel een godsgeschenk.” Maandag vertrekken er 85 fans met de bus naar het concert in Brussel van aan café Ganzenhof, waar er ook een afterparty is.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.