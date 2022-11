Rode Kruis Denderleeuw-Haaltert houdt opleiding 'Reanimeren en defibrilleren'

“We leren de deelnemers reanimeren en defibrilleren. Hierbij is er voldoende tijd om de praktijk in te oefenen op reanimatiepoppen met behulp van een AED-oefentoestel”, vertelt Iris Van Den Haute, voorzitter van het Rode Kruis Denderleeuw-Haaltert. De opleiding vindt plaats in het lokaal van het Rode Kruis Denderleeuw-Haaltert aan de Thontlaan 48 in Denderleeuw van 13.30 uur tot 16.30 uur. Inschrijven is verplicht want het aantal deelnemers is beperkt. Alle info en inschrijven via vorming@denderleeuw-haaltert.rodekruis.be of 0478/88.18.31.