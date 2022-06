Restauratiewerken binnenin Sint-Amanduskerk van start: Na nieuwe verwarming wordt interieur volledig gerestaureerd

“De Sint-Amanduskerk in het centrum is één van de oudste gebouwen van de gemeente. De oudste delen dateren van de 13de eeuw”, vertelt schepen voor Erfgoed Jan De Nul (CD&V). “Het is een beschermd monument en een herkenbaar baken in het centrum. De binnenkant van de kerk is evenzeer het bezoeken waard. In 2016 werd een inventaris opgemaakt van de hele inboedel. Daaruit bleek dat er heel wat waardevolle historische voorwerpen in de kerk te vinden zijn. Er is ook een zeer mooi geklasseerd Van Petegem-orgel uit 1766 in de kerk. In 2005 werd de buitenkant van de kerk gerestaureerd, nu is het de beurt aan de binnenkant.”