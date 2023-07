Nieuw erfgoed­bord langs WOII-fietsroute herinnert aan crash van Duits verken­nings­vlieg­tuig in Eigen­straat

Op de hoek van de Koekelberg met de Eigenstraat in Denderhoutem werd er langs De Patrijs WO-II fietsroute een nieuw erfgoedbord geplaatst. Dat herinnert aan de crash van een Duits verkenningsvliegtuig in de Eigenstraat. In de toekomst komen er nog meer herdenkingsborden langs de WOII-fietsroute.