Provincieraad huldigt viroloog Steven Van Gucht en Oost-Vlamingen in zorgsector

Denderleeuw Pop-upbar in pastorij­tuin, reuzenka­no's en fluisters­loe­pen zorgen voor extra beleving op en rond Dender: “Stukje Dender­leeuw is nog te weinig gekend”

In de omgeving van het Dorp valt er voortaan heel wat te beleven in Denderleeuw. De pop-upbar ‘In de pastorie’ gaat van start in de pastorijtuin en The Outsider breidt zijn aanbod stevig uit met SUP, reuzenkano’s en elektrische fluistersloepen.

9:14