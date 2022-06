Promotie FCV Dender zal "extra inspanning" vergen van politie

Dat bleek uit het antwoord van burgemeester Jo Fonck (LvB) op een vraag van gemeenteraadslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) op de gemeenteraad van donderdagavond. FCV Dender werd een maand geleden kampioen in eerste nationale en speelt volgend seizoen in 1B. Slagmulder wou weten of dat gevolgen zal hebben op de politiezone en de verdeelsleutel voor de dotatie. Als er een risicomatch is, vraagt dat om de inzet van de lokale politie. Daarnaast is er ook een poule waarop gemeenten die extra ondersteuning nodig hebben een beroep kunnen doen, zo verduidelijkte burgemeester Fonck. “Er zal inderdaad een extra inspanning moeten komen van de politiezone”, aldus Fonck. “Zal het extra capaciteit vergen? Ja. Komt dat op een gepast moment? Nee. Er is nu al een tekort aan politieagenten. Zones kunnen nu zelf politieagenten aanwerven om zo sneller de vacatures in te vullen.”