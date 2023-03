Prinses carnaval, jeugdprins en opvolger-keizer vormen één gezin: “Jeugd zal carnaval Denderleeuw levend moeten houden”

Prinses carnaval Veerle ‘tentje Veerle’ De Vleeschauwer (43) kijkt uit naar de carnavalsstoet in Denderleeuw komende zondag, samen met haar gezin. De carnavalsmicrobe zit bij haar thuis in het bloed, want haar man Patrick Meganck (54) of ‘nonkel Chalen’ was al drie keer prins carnaval en is dus opvolger-keizer, en hun zoon Jason (16) is jeugdprins.