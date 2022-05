Pop-upbar in pastorijtuin, reuzenkano's en fluistersloepen zorgen voor extra beleving op en rond Dender: “Stukje Denderleeuw is nog te weinig gekend”

DenderleeuwIn de omgeving van het Dorp valt er voortaan heel wat te beleven in Denderleeuw. De pop-upbar ‘In de pastorie’ gaat van start in de pastorijtuin en The Outsider breidt zijn aanbod stevig uit met SUP, reuzenkano’s en elektrische fluistersloepen.

Kajakken was al mogelijk in Denderleeuw sinds The Outsider in 2020 startte met kajakverhuur in de gemeente. Nu komen er ook nog stand-up paddling (SUP), reuzenkano’s voor tien personen en elektrische fluistersloepen voor twaalf personen bij om de Dender te verkennen. Daarnaast opent donderdag op Hemelvaart ook de nieuwe pop-upbar ‘In de pastorie’ in de tuin van de pastorij. “De pastorijtuin is een heel mooie locatie, een stukje in Denderleeuw dat weinig gekend is”, zegt schepen Jan De Nul (CD&V). “Beide initiatieven aan de Dender zijn heel zichtbaar vanaf de Denderoever en het jaagpad. Wie hier langskomt, wordt ongetwijfeld geprikkeld en wil ontdekken wat er zich allemaal afspeelt op en rond de Dender en in het dorpscentrum.”

Steven Van Bont, die al verschillende horecazaken heeft in naburige gemeenten, heeft voor de nieuwe pop-upbar een overeenkomst met de kerkraad om de pastorijtuin te gebruiken. “De pop-upbar blijft tot begin of midden september, afhankelijk van het weer”, vertelt Van Bont. “We zijn van donderdag tot zondag open. Donderdag en vrijdag vanaf 13 uur en zaterdag en zondag vanaf 10 uur. We focussen ons onder andere op fietsers langs de Dender, want er is hier veel passage. Het centrum is bovendien kortbij en we zijn ook complementair met het aanbod van The Outsider, dat ook een meerwaarde is voor ons.”

Pop-upreglement

Burgemeester Jo Fonck (LvB/Vooruit) wijst ook op het reglement voor pop-uphoreca dat de gemeenteraad in februari goedkeurde. “Daarin hebben we vastgelegd dat pop-ups maximaal tot eind september open kunnen blijven. We hebben het aantal ook beperkt tot maximaal één in Iddergem, één in Welle en twee in Denderleeuw”, aldus Fonck. “Zo’n pop-upreglement is voor ons ook een meerwaarde, want het schept duidelijkheid”, vindt Van Bont. “Op vele plaatsen kom je in een schemerzone terecht.”

Denderleeuw zet al twee jaar in op het toeristisch en commerciële potentieel van de groene Dendervallei. “We willen nu nog een niveau hoger gaan en focussen niet alleen op de eigen bevolking, maar willen onze gemeente ook aantrekkelijk maken voor mensen uit andere gemeenten. Daarom trekken we volop de ‘belevingskaart’”, aldus schepen Jan De Nul. “De combinatie van de nieuwe initiatieven en vaste waarden, zoals speelplein Hof ter Leeuwe en B&B Chillan - waar mensen terechtkunnen voor een boottocht -, maken het plaatje van beleving op en rond de Dender compleet. We zijn ervan overtuigd dat het inzetten op ‘beleving’ economieversterkend zal werken. Mensen zullen ook sneller onze handels- en horecazaken bezoeken.”

Het gemeentebestuur plant zoals bekend vanaf 2023 ook een ‘Denderpark’ nabij de Dender en het centrum.

Volledig scherm Hendrik Van Demarliere van The Outsider en schepen bij de kajaks in Denderleeuw. © rv

Volledig scherm De nieuwe pop-up bar ‘In de pastorie’ in de tuin van de pastorij van Denderleeuw © Claudia Van den Houte

Volledig scherm De nieuwe pop-up bar ‘In de pastorie’ in de tuin van de pastorij van Denderleeuw © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Hendrik Van Demarliere van The Outsider, burgemeester Jo Fonck, Steven Van Bont en schepen Jan De Nul in de nieuwe pop-up bar ‘In de pastorie’ in de tuin van de pastorij van Denderleeuw © Claudia Van den Houte