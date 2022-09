Politiezone Denderleeuw/Haaltert neemt deel aan ‘Abbey Road Challenge’ voor verkeersveiligheid aan de schoolpoort

Iedereen kent ongetwijfeld wel de iconische foto van The Beatles op het zebrapad in Abbey Road. Sinds begin september krijgt dat beeld een extra dimensie. Zowel bij de federale als lokale politiezones werd de ‘Abbey Road Challenge’ in het leven geroepen. Deze ‘ludieke’ foto’s moeten de verkeersveiligheid ter hoogte van de schoolomgevingen extra in de aandacht brengen.

De lokale politiezone Denderleeuw/Haaltert beperkt de uitdaging niet enkel tot ‘uniformen’, maar probeert met haar foto de realiteit te weerspiegelen. “Het is niet enkel de wijkinspecteur of interventie-inspecteur die voor de veiligheid aan de schoolpoort zorgt. Ook de gemachtigd opzichter, iemand uit de schoolorganisatie, en de gemeenschapswacht van beide lokale besturen houden een extra oogje in het zeil aan de Denderleeuwse en Haaltertse schoolpoorten”, klinkt het. Politiezone Denderleeuw/Haaltert vraagt ook aan elke weggebruiker een verhoogde waakzaamheid in de schoolomgeving. “Respecteer zebrapaden en blijf hoffelijk in het verkeer.”