Politie zoekt Marguerite (78) uit Elsene

Het was rond 7.00 uur zondagmorgen dat Marguerite Aziza voor het laatste gezien werd door haar familie in hun woning in de Middenstraat in Denderleeuw. De vrouw zelf is afkomstig van Elsene, maar was op familiebezoek. De vrouw droeg op het moment van haar verdwijning een rood t-shirt, een grijze pyjamabroek en grijze pantoffels. Mogelijk droeg ze ook een gilet waarvan de kleur niet gekend is. Marguerite Aziza is ongeveer 1,50 meter groot en heeft een normale lichaamsbouw. Ze heeft een donkere huidskleur, bruine ogen en kort, bruin haar.