Politie vat jonge overvallers die vier personen bedreigen en rake klappen uitdelen

Welle Geboorte­bos krijgt er 125 nieuwe geboorte­boom­pjes bij: “2022 was zeer vruchtbaar jaar”

Het geboortebos in het Broekpark in Welle werd afgelopen zondag uitgebreid met 125 nieuwe bomen en struiken, één voor elk kindje uit Denderleeuw dat geboren werd in 2022.

6 februari