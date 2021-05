Politie treft liefst 71 feestvierders aan in woning, van wie de helft Fransen

Wielrennen profs Andreas Goeman beleefde mooi wieleravon­tuur in Rwanda: “Elke dag was een intense beleving”

9 mei Andreas Goeman heeft er een prima Ronde van Rwanda opzitten. De renner van Tarteletto-Isorex reed veelvuldig in de spits en mocht zelfs enkele dagen de trui van de knelspurten dragen, omdat titularis (en ploegmakker) Lennert Teugels ook al leider was in het bergklassement. Voor Goeman werd het een onvergetelijke ervaring in het hart van Afrika.