Politie onderzoekt ontvoeringspoging 9-jarig meisje in Denderleeuw

De feiten gebeurden afgelopen woensdag om 14 uur ‘s middags. Een meisje van 9 jaar was op weg naar huis met de fiets in de hand in de B. De Saedeleerstraat in Denderleeuw. Het minderjarige meisje woonde even verderop in de Patrijzenlaan. Toen ze aan het speelpleintje was zag ze dat er een witte bestelwagen geparkeerd stond. Mogelijks gaat het om een Volkswagen Caddy.

Het meisje vermoedde niet meteen onheil en wandelde gewoon verder. Nadien werd ze plots achterna geroepen door een man die in de geparkeerde wagen zat. Hij was uitgestapt en riep naar het meisje. Hij was volledig in het donker gekleed en had ook een muts op. Hij bleef achter de minderjarige aanlopen waardoor het meisje sneller begon te lopen waardoor zij tijdig is thuisgeraakt. Helemaal in paniek kon ze haar ouders verwittigen die meteen in de buurt zijn beginnen rondrijden maar konden niemand meer aantreffen.

De ouders dienden een klacht in bij de politie, die meteen een onderzoek zijn gestart. “We kunnen op dit moment niet veel informatie geven. We voeren inderdaad een onderzoek naar een mogelijke ontvoering. We hebben in de buurt de camera’s al bekeken, maar dit leverde op dit moment nog niets op", klinkt het bij de politie. “Voorlopig hebben we maar een melding gekregen van dit soort feiten. Ook in de naburige politiezones zouden er nog geen meldingen zijn binnengekomen. Meer info kunnen we op dit moment niet geven", besluit de politie. Wie meer info weet kan altijd terecht bij de politie.