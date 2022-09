Politie houdt grootscheepse controle rond overlast aan stationsomgeving in Denderleeuw

De controle begon woensdagnamiddag omstreeks 13 uur vlak na schooltijd. De spoorwegpolitie, lokale politie, gemeenschapswachten, Securail en anonieme recherche waren aanwezig om de controleactie te houden aan het station. Ook een patrouillehond was ter plaatse om een oogje mee in het zeil te houden. In juni werd al een eerste actie gehouden en nu werd er dus een tweede georganiseerd. “We hebben geleerd uit de eerste actie en doen dit graag nog eens opnieuw over. Hiermee willen we ook tegemoetkomen aan de bevolking die zegt dat er een onveiligheidsgevoel heerst aan het station”, zegt Fonck. “We willen de mensen opnieuw comfortabel laten voelen en daarom houden we deze controles.”