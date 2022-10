Politie flitst 83 bestuurders die gaspedaal te diep induwen

Liedekerke/Borchtlombeek Opnieuw inbraak in wijk langs Gravenbos­straat, ook poging in Borchtlom­beek

Inbrekers lijken te zijn neergestreken in de omgeving van de Gravenbosstraat. Afgelopen woensdag werd in één van de wijken al ingebroken. Zaterdagavond was dat opnieuw het geval, maar in een andere wijk. Ook in het nabijgelegen Borchtlombeek werd een inbraakpoging vastgesteld.

23 oktober