Politie en parket op zoek naar verdachten na diefstal en brandstichting van oldtimer

De feiten speelden zich af in de nacht van 3 op 4 augustus 2022. In de Bredestraat in Aalst werd er toen een oldtimer Daihatsu Rocky gestolen. Op verschillende camerabeelden is te zien dat het voertuig met de motorkap open richting Denderleeuw rijdt.

Zo werd het voertuig omstreeks 3.07 gefilmd aan de spooroverweg in Iddergem, nog steeds met de motorkap open. Het voertuig rijdt de Boriaustraat in Denderleeuw in en stopt daar. Achter de wagen rijdt een donkerkleurige SUV van het merk Nissan, type X-Trail of Qashqai. Het voertuig heeft zwarte velgen en zilverkleurige dakrails.

Niet veel later komt een onbekende man in beeld in de straat. Hij staat op de uitkijk aan de overkant van de spoorlijn en steekt een sigaret op. Na enkele seconden verlaat hij de plaats, en nog enkele minuten later staat het gestolen voertuig in lichterlaaie. De brandweer wordt verwittigd en enkele minuten later komt de donkerkleurige SUV opnieuw in beeld vlakbij de brand. Politie en parket vermoeden dat het voertuig betrokken is bij de feiten en is nu op zoek naar de wagen en de man die een oogje in het zeil hield vlakbij.