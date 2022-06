Politie betrapt zeven inzittenden zonder gordel in voertuig: Kindje van 1 jaar zat op de grond in voertuig

Het was de politie die de inzittenden betrapte in het voertuig terwijl ze allemaal geen gordel droegen. Op de grond zat zelf een kindje van 1 jaar helemaal niet in een kinderzitje of vastgeklikt. Ook het voertuig bleek niet gekeurd te zijn op het moment van de feiten. “De bestuurster wilde op dat moment haar vriendin helpen, maar had zelf haar eigen kinderen bij waardoor er te veel volk in de wagen moest plaatsnemen", aldus haar advocaat. “Ze beseft dat ze in de fout is gegaan, maar had dus helemaal niet die intentie", klinkt het. De bestuurster kreeg voor deze feiten een geldboete van 1.600 euro en drie maanden rijverbod plus alle examens. De eigenares van het voertuig kreeg ook een boete van 800 euro omdat de keuring niet in orde was.