Paaskermis met randanimatie op dorpsplein

Trystan Fivé rijdt opnieuw in het peloton mee: "Geef me nog even de tijd om er helemaal te staan"

Bij de beloften was Trystan Fivé (22) een van de snellere mannen in het peloton. De overstap naar de elites zonder contract zorgde ervoor dat er voor hem geen plaats meer was bij Home Solution. Even zag het er echt naar uit dat de Denderleeuwenaar de fiets aan de haak zou hangen. In januari koos hij dan toch voor CT Borgonjon-Pessemier.

5 april