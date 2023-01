Oudste Denderleeuwse carnavalsgroep 'De Starters' stopt er na 41 jaar mee: “Steeds minder interesse bij onze leden voor carnaval, dus focussen we op onze Zomerfeesten onder nieuwe vzw”

Belgische schoolkin­de­ren betrokken bij busongeval in Duitsland: leerlingen en leerkrach­ten ongedeerd, chauffeur lichtge­wond

Een bus met leerlingen van de Sint-Antoniusschool in Liedekerke had vannacht een ongeval op de snelweg in Duitsland. Ook een twintigtal kinderen uit Sint-Pieters-Leeuw raakte betrokken bij het ongeval. De leerlingen keerden terug van sneeuwklassen in Oostenrijk. Van de kinderen en leerkrachten raakte niemand gewond, meldt de gemeente Liedekerke. De chauffeur is lichtgewond en is voor verzorging kortstondig naar het ziekenhuis gebracht.

25 januari