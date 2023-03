Ouders Senn blij met aangepaste bedbox na geslaagde steunactie voor vierjarig jongetje met syndroom van Lennox-Gastaut

Een bedbox is een speciaal bed voor kinderen met een beperking. Team Senn verkocht snoepzakjes om de bedbox te financieren. “Het doel van de actie is bereikt”, zegt Dipika. “Senn is heel tevreden. Hij heeft meer ruimte en als hij een aanval krijgt, dan valt hij zacht. We moeten nog steeds alert zijn, maar nu kan hij zich geen pijn meer doen.” De actie was een succes. “Er werden zo’n 2.000 à 2.500 snoepzakjes verkocht. Daarnaast waren er ook nog vrije donaties. Het rekeningnummer (BE70 9734 4600 5125) blijft trouwens bestaan, want we hebben sowieso nog geld nodig voor medicatie en aangepast materiaal.”