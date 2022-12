Organisatoren City Nightrun schenken 1.320 euro aan Warmste Week

Voor de tweede editie van het loop- en wandelevenement sloegen het Lokaal Bestuur Denderleeuw en Maspoe opnieuw de handen in elkaar. “Er namen in totaal 660 deelnemers deel aan de City Nightrun eind november in Denderleeuw”, vertelt schepen Yves De Smet (Vooruit). “Per deelnemer schenken we 2 euro aan de Warmste Week. Dankzij al deze deelnemers kunnen we dus een cheque van 1.320 euro overhandigen.”

“De City Nightrun was net als vorig jaar een groot succes”, zegt Kim Barbé van de organisatie Maspoe. “Dat blijkt ook uit het bedrag dat we kunnen overmaken ten voordele van de Warmste Week.” Dit jaar stond de Warmste Week in het teken van kansarmoede. “Het is enorm jammer en oneerlijk dat er in deze tijd nog zo’n grote ongelijkheid is en mensen maandelijks met moeite de eindjes aan elkaar knopen. Daarom een oprechte dankjewel aan alle deelnemers van de City Nightrun”, aldus schepen Sofie Renders (CD&V). Volgend jaar komt er alvast een derde editie.