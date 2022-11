Opnieuw moet crèche deuren sluiten: Denderleeuwse kinderopvang ‘De Bengeltjes’ verliest vergunning na melding over ‘gevaarsituatie’

‘De Bengeltjes’ is geopend sinds 2017. In 2019 kreeg de kinderopvang controle door Zorginspectie. Bij een tweede controle in 2022 zou het advies gegeven worden om een handhavingstraject op te starten, aangezien er volgens een aantal terugkerende structurele tekorten werden vastgesteld in de aansturing van de opvang. Na een recente melding over een ‘gevaarsituatie’, besliste het Agentschap Opgroeien deze dinsdag de vergunning van de crèche bij hoogdringendheid in te trekken. Het zou gaan om een situatie waarbij de fysieke en psychische integriteit van het kind niet gewaarborgd kan worden. Meer informatie over de klacht of de identiteit van de melder kan het Agentschap niet geven.