‘Op ’t Hof Groep’ van Steven van Bont wordt nu ook nieuwe uitbater cafetaria sporthal Ottoy: ‘In de rapte’ opent op 9 januari

“Sinds de coronaperiode hadden we in de cafetaria geen vaste concessionaris meer. Er werden meerdere procedures gestart om een nieuwe uitbater te zoeken, maar helaas zonder resultaat”, vertelt schepen Jan De Nul (CD&V). “Na een training of een wedstrijd ga je graag nakaarten bij een drankje. Dat hoort er nu eenmaal bij. Om ons meer tijd te geven om te zoeken naar een geschikte uitbater, hielden in tussentijd de sportverenigingen de cafetaria open.”

Het gemeentebestuur is hen daarvoor heel dankbaar. “Zonder hen konden we deze periode immers niet overbruggen”, aldus schepen Yves De Smet (Vooruit). “Na meerdere procedures bleek de markt genoeg bevraagd te zijn waardoor we zelf op zoek gingen naar een geschikte kandidaat. Onze zoektocht heeft ons tot bij de mensen van Op ‘t Hof geleid die we kennen van de Denderleeuwse pop-up bar ‘In de pastorie’ tijdens de zomermaanden in de pastorietuin.”

Op ’t Hof Groep baat daarnaast ook horecazaken Eaudilon en Rosales in Roosdaal, In den Keizer en Repoos in Ninove, en binnenkort ook Winetail in Aalst en Repoos in Liedekerke uit. “Ik ben ontzettend blij dat we met ‘Op ’t Hof’ opnieuw de kans krijgen om een horecazaak in Denderleeuw uit te baten”, zegt Steven Van Bont van de Op ’t Hof Groep. “We geven de cafetaria een nieuwe start en dat betekent ook een nieuwe naam. Met ‘In de rapte’ willen we het aanbod van een klassieke sporthal geven waar je gezellig met een drankje en versnapering kan komen kijken naar sportwedstrijden. Ook de typische caféspelen die we kennen zoals een pooltafel, kicker, airhockey en het populaire darts zullen aanwezig zijn.”

Cafetaria ‘In de rapte’ zal geopend zijn van maandag tot en met zondag. Op maandag van 18 tot 23.59 uur, op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 17 tot 23.59 uur, op zaterdag van 9 tot 23.59 uur en op zondag van 9 tot 22 uur. De cafetaria zal ook geopend zijn tijdens sportactiviteiten en zal gesloten zijn tijdens de zomervakantie.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.