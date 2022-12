Onderzoek naar voormalige stortplaats in Broekpark waar extra bebossing gepland is

Het onderzoek past binnen de oproep van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om voormalige stortplaatsen te bebossen. De 256 voormalige stortplaatsen liggen verspreid over 147 gemeenten. Minister Demir doet de lokale besturen een aantrekkelijk aanbod om die stortplaatsen te bebossen. “Het gebied is geselecteerd door OVAM en het is onze intentie om dit extra te bebossen”, vertelt schepen Sofie Renders (CD&V). “Omdat het een risicogebied is, was er nu een onderzoek om na te gaan of dit mogelijk is en aan welke voorwaarden er moet voldaan worden om te kunnen starten. Bijvoorbeeld: is de toplaag voldoende oké om bomen te planten, moet er meer grond afgegraven worden...? We kunnen dit onderzoek gratis laten uitvoeren door de oproep van minister Demir om voormalige stortplaatsen te bebossen.” Het gemeentebestuur gaat voor een parkachtige bebossing. “Het is niet de bedoeling het ‘middenplein’ volledig te bebossen.”