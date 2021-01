Onbekende belt om 2 uur ‘s nachts met bommelding naar woonzorgcentrum: politie start onderzoek

Liedekerke Supervrij­wil­li­ger Jacky Delcour op zeventigja­ri­ge leeftijd overleden

14 januari Bij hem thuis in de Molenstraat is Jacky Delcour woensdag in familiekring overleden. De bekende, soms ietwat eigenzinnige, maar immer aimabele Liedekerkenaar werd zeventig jaar. Op elk evenement in Liedekerke was Jacky te vinden, hoe groot of hoe klein ook. Was het niet om logistieke bijstand te verlenen, dan wel om een reportage te maken voor editiepajot.com. Jacky was sinds 1993 ook de sterke man achter de Liedekerkse jaarmarkt en Kermis Opperstraat.