Nieuwe bushaltes zorgen voor verkeersproblemen in Kasteelstraat: “Elke dag file, zeker tijdens spitsuren”

DenderleeuwDe nieuwe bushaltes in de Kasteelstraat zorgen voor heel wat hinder. Passanten klagen over de verkeersopstoppingen, vooral tijdens de spitsuren. Volgens schepen van Mobiliteit Yves De Smet (Vooruit) is er nog steeds voldoende ruimte voor het verkeer in beide richtingen. Om dat duidelijk te maken, komen er extra wegmarkeringen.

Heel wat automobilisten staan sinds de nieuwe verhoogde bushaltes regelmatig in de file in de Kasteelstraat. “Het is verschrikkelijk”, vertelt een vrouw die elke dag door de Kasteelstraat moet voor haar werk. “Er staat elke dag file, zeker tijdens de spitsuren. De doorgang voor het verkeer is te smal. Er zijn al auto’s tegen gereden”, klinkt het. Ook gemeenteraadslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang), die nochtans voorstander van de nieuwe buslijn tussen Denderleeuw en Liedekerke was, is niet te spreken over de plaatsing van de twee bushaltes: “We zijn zeker voorstander van een buslijn richting Liedekerke, maar ik stel mij vragen bij de locaties van de haltes, aan Dreamland en aan wzc Sint-Rafaël. De verkeersstroom wordt volledig afgesloten. Als er een tegenligger komt, moet je wachten. De Kasteelstraat is een drukke straat, dus is er al snel sprake van stilstaand verkeer.”

Slagmulder betreurt dat de oppositie geen inspraak had over de locaties van de bushaltes. “Het is enkel beslist door het schepencollege omdat de gunningsprijs van 135.000 euro onder de 150.000 euro zat. Het wordt hoog tijd dat er een commissie Mobiliteit komt zoals in andere gemeenten waar ook de oppositie in vertegenwoordigd is. In dit soort zaken staat de gemeenteraad volledig buiten spel.” Ook op sociale media zijn er veel klachten over de bushaltes.

Extra wegmarkeringen

Volgens schepen van Mobiliteit Yves De Smet (Vooruit) hoeven de bushaltes nochtans niet tot verkeersopstoppingen te leiden. “De rijbaan is aan de wegversmallingen nog steeds 5,50 meter breed. De bushaltes komen inderdaad een stuk over de straat en zijn snelheidsremmend, maar er kunnen gemakkelijk twee auto’s in beide richtingen tegelijk passeren, zelfs twee bussen. We stellen evenwel vast dat vele mensen blijkbaar niet weten dat je over fietssuggestiestroken mag rijden wanneer er geen fietsers zijn, waardoor ze in het midden van de straat gaan rijden tussen de beide fietssuggestiestroken en zo het verkeer opstoppen. We gaan nog extra wegmarkeringen aanbrengen om de rijvakken te accentueren. We zullen een nieuwe belijning aanbrengen in het midden van de straat aan de wegversmallingen, hopelijk in de loop van volgende week, als het weer meezit. Wat de locaties betreft, zijn de haltes geplaatst in overleg met het gemeentebestuur en De Lijn.”

Volledig scherm De nieuwe bushaltes in de Kasteelstraat zorgen voor heel wat hinder. © if

