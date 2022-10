Nieuw ontmoetings- en renovatiecentrum De Cement moet kwaliteit woningen én samenhorigheidsgevoel in wijk Leeuwbrug verbeteren

DenderleeuwIn de wijk Leeuwbrug heeft het nieuwe ontmoetings- en renovatiecentrum De Cement de deuren geopend. Het is een initiatief van het lokaal bestuur samen met de Vlaamse overheid, Renoseec en SAAMO om de inwoners van de wijk Leeuwbrug aan te moedigen en te helpen om hun woning te renoveren én om de samenhorigheid in de wijk te verbeteren.

In De Cement, dat zich recht tegenover de Sint-Annakerk bevindt, zullen bewoners van de wijk Leeuwbrug terecht kunnen voor advies en begeleiding om hun woning energiezuinig te renoveren. Daarnaast zullen er vanuit het centrum ook initiatieven worden genomen om de sociale cohesie in de wijk te versterken. “De wijk Leeuwbrug heeft een groot aantal nationaliteiten. Dat heeft vooral te maken met de ligging, vlakbij het station”, vertelt burgemeester Jo Fonck (LvB). “Het is een levendige wijk met een enorme diversiteit. Dat brengt zowel uitdagingen als kansen met zich mee. Enerzijds willen we de woonkwaliteit verbeteren door mensen aan te moedigen hun woning op een efficiënte en betaalbare manier te renoveren tot een gezonde, energiezuinige en ecologische woning. Anderzijds merken we dat de cohesie in de wijk ontbreekt en willen we ze laten uitgroeien tot een betrokken, solidaire buurt. Om dit alles te realiseren hebben we partners gezocht en gevonden in RenoseeC en SAAMO. Samen met hen gaan we de komende vier jaar aan de slag.”

De naam ‘De Cement’ heeft dan ook een dubbele betekenis. “Enerzijds is er een duidelijke verwijzing naar het renovatieaspect van dit project, anderzijds verwijst het ook heel mooi naar het doel om het samenhorigheidsgevoel binnen de wijk versterken, anders gezegd: het ‘cement van de samenleving’ versterken”, aldus burgemeester Fonck. “Een medewerker van RenoseeC zal bewoners met vragen over het renoveren van hun woning of die daar hulp bij nodig hebben, bijstaan en indien gewenst een volledig renovatietraject op maat voor hun woning aansturen”, vervolgt schepen Sofie Renders (CD&V). “Daarnaast zal SAAMO in nauwe samenwerking met RenoseeC ook op pad gaan om actief mensen in de wijk proberen te motiveren tot het renoveren van hun woning en begeleiden bij alle aspecten daaraan verbonden. Ook worden van hieruit allerhande activiteiten georganiseerd door SAAMO om de beleving in de wijk te stimuleren.”

Projectsubsidie

Het lokaal bestuur kan rekenen op een subsidie van 575.306 euro van de Vlaamse overheid voor het project, naast de eigen inbreng van 143.000 euro. “We dienden vorig jaar een aanvraag in voor de oproep ‘wijkverbeteringscontracten’ voor de wijk Leeuwbrug”, zegt schepen Renders. “Met die oproep wil de Vlaamse overheid steden en gemeenten ondersteunen bij het aanpakken van uitdagingen in kwetsbare wijken. Ik ben blij dat Denderleeuw hiervoor werd geselecteerd, zodat we de mogelijkheid krijgen om de vele uitdagingen in de wijk Leeuwbrug aan te pakken.”

Het lokaal Bestuur Denderleeuw, RenoseeC en SAAMO zullen het project voorstellen aan de inwoners van Leeuwbrug tijdens een eerste grote informatiemoment op 18 oktober. De inwoners ontvangen binnenkort een uitnodiging hiervoor in de vorm van een flyer in hun bus. Wie meer info wenst, kan terecht in het Ontmoetings- en renovatiecentrum De Cement of bij de medewerkers van RenoseeC en SAAMO.

