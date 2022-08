Nieuw buurtcomité Regentiestraat geeft eerste buurtfeest

Er wordt die dag een ‘buurbarbecue’ georganiseerd. Vanaf 16 uur wordt er een gratis aperitief aangeboden aan alle ingeschreven deelnemers aan de barbecue. Vanaf 17.30 uur kunnen de mensen dan aanschuiven voor een maaltijd. Naast heel wat gezelligheid zal er ook randanimatie zijn, zoals een springkasteel, een optreden van een live band, spelletjes,... Het feest vindt plaats in samenwerking met gemeente Denderleeuw en zal plaatsvinden in een afgesloten deel van de Regentiestraat (het deel vanaf Shell Welle tot aan kapsalon New Look). “Momenteel klokken we af op 85 deelnemers, maar we gaan er prat op dat we de 100 zullen halen. Het is ook vooral dankzij onze lokale sponsors dat wij dit aan de mensen kunnen aanbieden”, klinkt het bij het buurtcomité.