Na perikelen rond gebruik parochiezaal: Vlaams Belang vindt nieuwe locatie voor komst Filip Dewinter

Zoals al bekend had de partij toestemming gekregen van de vorige pastoor om de parochiezaal van Iddergem te gebruiken, maar volgens gemeenteraadslid Kristof Slagmulder zou Vlaams Belang de zaal dan toch niet mogen gebruiken van de nieuwe pastoor. De pastoor zelf zei dat er nog niets definitief was beslist en dat hij pas enkele dagen op de hoogte was van de komst van Dewinter. Het zou zo snel mogelijk besproken worden met de vzw van de parochiezaal Iddergem.

Vlaams Belang heeft daar evenwel niet op gewacht om een nieuwe locatie te zoeken. “Nee, ik heb niemand meer gehoord over de parochiezaal in Iddergem, maar na het gesprek van afgelopen maandag was het voor mij al duidelijk”, zegt Slagmulder. “Ik vind dat we onze mensen nog op tijd moesten kunnen verwittigen. We hebben nu zelf een zaal gereserveerd, waarmee er geen probleem was. Het gaat om zaal De Vrede op het Dorp. Daar is zelfs nog meer ruimte dan in de parochiezaal. We kunnen het aantal aanwezigen uitbreiden van 100 naar 150 mensen. Onze boodschap zal dus nog meer verspreid raken”, aldus Slagmulder.