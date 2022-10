N-VA roept gemeentebestuur op om actie te ondernemen tegen plannen NMBS en Infrabel: “Spooroverweg wordt veel gebruikt en knip op treinverbinding zorgt voor uur vertraging”

DenderleeuwOppositiepartij N-VA roept het gemeentebestuur op om actie te ondernemen tegen de plannen van Infrabel om de spooroverweg in de Terjodenstraat in Welle af te sluiten -die Wellenaars gebruiken om naar Haaltert te rijden- en tegen de knip op de treinverbinding Aalst–Ninove–Geraardsbergen.

“Het afschaffen van de overweg in de Terjodenstraat stuit op zeer veel weerstand. Om en bij 1.500 inwoners tekenden een petitie, de tweede ondertussen. Er werden opnieuw een veelvoud aan bezwaarschriften ingediend tegen de plannen”, aldus Lawrence Demedts, secretaris van N-VA Denderleeuw. “Het zou ondertussen toch duidelijk moeten zijn dat er in Welle geen draagvlak is voor deze sluiting. Hoever moet de bevolking gaan om eindelijk gehoor te krijgen?”.

De partij heeft het ook over de langsweg die zal worden aangelegd om de bewoners te ontsluiten. De gemeente besliste bij de goedkeuring van het wegtracé op 23 juni al dat de bewoners van de IJzerenwegstraat in twee richtingen zullen mogen rijden en dat de weg voor doorgaand verkeer toegankelijk zal zijn in één richting, richting Haaltert en Aalst, hoewel sommige Wellenaars nog steeds denken dat er helemaal geen doorgaand verkeer meer mogelijk zal zijn. Demedts zegt er zwaar aan te tillen dat de meerderheid in de gemeenteraad het aanleggen van de langsweg en daarmee ook de sluiting van de overweg goedkeurde, terwijl de termijn voor bewoners om bezwaarschiften in te dienen nog steeds zou lopen, maar dat spreekt schepen van Mobiliteit Yves De Smet (Vooruit) tegen: “Het openbaar onderzoek werd op 23 april afgerond, terwijl de zaak van de wegenis pas op 23 juni werd goedgekeurd. Alle bezwaarschriften werden meegenomen in de beslissing”, aldus De Smet. Hij bevestigt nogmaals dat de langsweg tweerichting wordt voor bewoners en eenrichting voor niet-bewoners richting Haaltert.

Nieuw NMBS-vervoersplan

Ook in het dossier rond de knip op de treinverbinding Aalst–Ninove–Geraardsbergen gebaart het gemeentebestuur volgens N-VA ‘van krommen haas’. “Met het nieuwe NMBS-vervoersplan sinds 12 december is de rechtstreekse verbinding tussen Aalst en Ninove en Geraardsbergen afgeschaft. In theorie duurt de reistijd hierdoor slechts drie minuten langer, maar in de praktijk doen pendelaars er een uur langer over omdat ze in Denderleeuw hun aansluiting missen door vertraging. Hierdoor komen niet alleen scholieren te laat aan op school maar verliest het openbaar vervoer in de Denderstreek ook aan kracht, want wie een uur en 23 minuten doet over een traject van 15 kilometer, schakelt opnieuw over op de wagen.”

N-VA eist dat de gemeenteraad goedkeuring geeft voor een gepeperd schrijven van het gemeentebestuur aan de directie van de NMBS, dat het college een gelijkaardig schrijven laat vertrekken vanuit de vervoersregioraad Aalst, en vindt dat in de mobiliteitsvisie 2030 van de vervoersregio Aalst de spoorverbinding beter ingeschreven moet worden. “We hebben in de vervoersregioraad gevraagd om een verbinding om het half uur, maar wij hebben als gemeente niets te zeggen over de beslissing: de NMBS bepaalt het vervoersplan en beslist dus”, zegt schepen De Smet. “Als N-VA haar vraag op de gemeenteraad stelt, dan zullen we met het schepencollege bekijken of we dat kunnen doen.”

Volledig scherm De overweg in de Terjodenstraat-Ijzerenwegstraat in Welle zal worden gesloten © Claudia Van den Houte

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.