Moreelstraat tijdelijk afgesloten door voorbereidende werken

Een aannemer is gestart met het uitgraven van sleuven in de Moreelstraat. Daardoor is de Moreelstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Deze voorbereidingswerken zullen een maximaal zo’n twee weken in beslag nemen. Het verkeer wordt omgeleid via Zandplaatstraat – Trapstraat – Bergstraat – Brandweerstraat – Bouchtstraat – Middenstraat – Geallieerdenstraat – Guido Gezellestraat – Dorp. Het éénrichtingsverkeer in de Moreelstraat, het deel tussen de Trapstraat en Dorp, en in de J. Sonckstraat wordt gedurende de duur van de werkzaamheden opgeheven.