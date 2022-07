Mobiele speelpleinwerking Awimbalieje trekt opnieuw rond in Denderleeuw

Door de coronacrisis was het al twee jaar geleden dat de mobiele speelpleinwerking in de zomer kon plaatsvinden. De voorbije twee zomers kon Awimbalieje alleen op vaste locatie(s) doorgaan. Deze week en volgende week trekt de mobiele speelpleinwerking Awimbalieje iedere dag doorheen Denderleeuw, Welle en Iddergem met tal van spelmateriaal. “We merken dat de mobiele speelpleinwerking twee jaar heeft stilgelegen. Gisteren (dinsdag, red.) was met 15 kindjes tot hiertoe de meest succesvolle dag deze week, maar de jaren voorheen kwamen er meestal zo’n 20 tot 35 kinderen”, vertelt hoofdanimator Naïke, die samen met animator Febe woensdag de mobiele speelpleinwerking op het speelplein in de Ringlaan verzorgde. “Het begint stilletjes aan wel weer terug op te bouwen.”

De mobiele speelpleinwerking van Awimbalieje was deze week al te gast aan ’t Kasteeltje, in de Hazelaarstraat en de Ringlaan en trekt donderdag naar Braamland en vrijdag naar de Patrijzenlaan. Volgende week is ze te vinden op dezelfde locaties: van maandag tot vrijdag respectievelijk aan ’t Kasteeltje, Hazelaarstraat, Ringlaan, Braamland en Patrijzenlaan, telkens van 13 tot 16 uur. De volgende mobiele speelpleinwerking vindt plaats in de paasvakantie. Intussen blijft Awimbalieje deze zomer ook actief op de vaste locatie in het KAD in De Nayerstraat.