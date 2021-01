Minderjarige opgepakt na valse bommelding in woonzorgcentrum in Denderleeuw

Ternat/Halle-Vilvoorde Marcel maakt van zijn ouderlijk huis een sociale woning met WarmNest: “Hopelijk volgen velen zijn voorbeeld”

16:26 Voor ‘t eerst in Vlaanderen wordt een woning van een particulier gerenoveerd door vzw’s om ze vervolgens te verhuren via een sociaal woonkantoor (SVK). Die primeur is weggelegd voor een rijwoning in de Asbaan in Ternat, waar momenteel gewerkt wordt in de ouderlijke woonst van Marcel Vernez. Volgens hem biedt het project WarmNest alleen maar voordelen, zowel voor verhuurders als huurders. We leggen u hieronder uit hoe het allemaal in z’n werk gaat en wat het voordeliger maakt.