Met acht aan het werk in de tuin: politie schrijft acht pv’s uit

VELDRIJDEN Andreas Goeman streed met top in Niel: “Tevreden ondanks slappe start”

12 november De eerste weken van het seizoen verliepen aarzelend, maar de kentering kwam twee weken geleden met de Koppenbergcross. Sindsdien kan Andreas Goeman (21) zijn goede niveau aanhouden. In Niel kwam de veldrijder uit Denderleeuw als 21ste over de finish. Voor een belofte is dat een mooi resultaat tussen alle internationale profs.