Meerderheid keurt wegtracé voor IJzerenwegstraat goed: Omstreden sluiting spooroverweg Terjodenstraat komt dichterbij

WelleDe gemeenteraad heeft het wegtracé voor de IJzerenwegstraat goedgekeurd voor indien de spooroverweg in de Terjodenstraat in Welle wordt afgeschaft. Over de afschaffing van de overweg zelf beslist de provincie, maar de meerderheid zette alvast het licht op groen voor het verlengen van de IJzerenwegstraat door de aanleg van een nieuwe weg om de bewoners te ontsluiten én voor het invoeren van eenrichtingsverkeer.

Infrastructuurbeheerder Infrabel heeft al een tijdje plannen om de spooroverweg in de Terjodenstraat in Welle te sluiten en hem te vervangen door een nieuwe langsweg tussen de IJzerenwegstraat -die zou worden verlengd- en de Groeneweg. Aan de andere kant zou de weg aanvankelijk worden afgesloten door een paaltje. Vele Wellenaars gebruiken de verbinding via de Broeder de Zwaeflaan echter om naar Haaltert te rijden. Er kwam veel protest tegen de plannen, buurtbewoners hielden zelfs een petitie en er werden heel wat bezwaren ingediend tegen de vergunningsaanvraag.

Uiteindelijk trok Infrabel op vraag van de gemeente Denderleeuw haar vergunningsaanvraag in om de situatie opnieuw te evalueren en een mobiliteitsstudie te doen. Eerder dit jaar diende ze dan een nieuwe aanvraag in, met een aantal aanpassingen, onder meer op basis van de resultaten van de studie. In de nieuwe plannen blijft de nieuwe weg open in één richting, richting Haaltert/Aalst. De straat wordt daar dus niet geknipt door middel van een paaltje. De bewoners van de IJzerenwegstraat zullen dan weer wél in twee richtingen mogen rijden.

Bezwaarschriften

Ook tegen de nieuwe plannen kwamen er bezwaarschriften binnen bij de gemeente. Dat weerhield de meerderheid niet om de zaak van de wegen voor het project IJzerenwegstraat goed te keuren. Oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang stemden tegen. “De overweg gaat dicht hoewel de mensen van Welle willen dat hij openblijft”, zegt gemeenteraadslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang). “Met de bezwaarschriften wordt er geen rekening gehouden.” Schepen van Mobiliteit Yves De Smet (LvB/Vooruit) benadrukte dat niet de gemeente maar wel de provincie beslist over de sluiting van de overweg. “Wij kunnen enkel rekening houden met de bezwaarschriften die gaan over de verkeersafwikkeling. Daarom zullen de bezwaarschriften niet door ons maar door de provincie behandeld worden.”

De Smet verduidelijkte dat er drie scenario’s werden onderzocht tijdens de mobiliteitsstudie: Wat gebeurt er als alles blijft zoals het is, wat als de weg eenrichting wordt richting Haaltert/Aalst en tweerichting voor de bewoners van de IJzerenwegstraat, en ten slotte werd ook onderzocht wat er gebeurt als, zoals in de oorspronkelijke aanvraag, een paaltje wordt geplaatst en er geen doorgang is. “Het laatste scenario is volgens de studie het veiligst, nadien het tweede scenario, wat hier nu ter goedkeuring voorligt, en het slechtste scenario is de huidige situatie. We moeten zowel rekening houden met de mensen die er passeren en die vragen om veiligheid als met de mensen die er wonen. Dit scenario dat voorligt is een scenario waarin met beide rekening wordt gehouden. Vandaag houden we rekening met alle burgers”, aldus De Smet.

Ongevallen

Slagmulder vroeg De Smet om cijfers over het aantal ongevallen aan de overweg. “Het is niet omdat er niet elke dag ongevallen gebeuren dat het niet onveilig is”, repliceerde De Smet. “De overweg staat op de lijst met zwarte punten.” Het laatste ongeval bleek al van 2013 geleden. Gemeenteraadslid Katia Sonck (N-VA) wees er op dat de langsweg in waardevol natuurgebied en overstromingsgebied zou komen te liggen en dat er ook een ontbossing zou gebeuren, dat het laatste ongeval gebeurde toen de overweg nog bewaakt was, wat nu niet meer het geval is, en dat omrijden dubbel zoveel tijd kan kosten. “Ik zie niet in waarom de overweg dicht moet”, aldus Sonck. Raadslid Johan Duyck (N-VA) noemde het een “rare oplossing” dat de bewoners van de IJzerenwegstraat wel in twee richtingen mogen blijven rijden en de andere bestuurders niet.

Volgens burgemeester Jo Fonck (LvB/Vooruit) heeft de gemeente geen keuze. “Er is een lijst van overwegen die gesloten moeten worden. Dit is het beste van minst slechtste oplossing. We hebben keihard onderhandeld, dit is het beste van twee werelden. We weten dat de overweg moet worden gesloten, maar zorgen er nu toch voor dat de verbinding naar Aalst/Haaltert kan behouden blijven.”

Volledig scherm Buurtbewoners Fanuel Dewever, Nathalie De Tollenaere en Carla Vanmulders hielden eind 2020 al een petitie tegen het afschaffen van de overweg in de Terjodenstraat in Welle. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm De overweg in de Terjodenstraat-Ijzerenwegstraat zal worden gesloten en op deze kruising met de Driehoekstraat (rechts van de spoorweg) komen er plaatjes. © Claudia Van den Houte

