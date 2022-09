Meerdere schoten gelost in Denderleeuw, politie voert onderzoek

Voetbal Challenger Pro League Tiago Cukur na nieuwe thuisneder­laag van FCV Dender tegen Lierse: “Zonde van het puntenver­lies na een degelijke prestatie”

Ook in zijn derde thuiswedstrijd tegen leider Lierse Kempenzonen bleef FCV Dender met lege handen achter. De blauwhemden streden nochtans moedig, maar lieten zich ringeloren op twee stilstaande fases. Na gelijkmakers van Cools en Cukur leek een billijk gelijkspel in de maak , maar Lierse had het laatste woord met een kopbal van Pupe, die afweek op het hoofd van Tabekou.

11 september