Meer dan 70 Denderleeuwse gezinnen ontvangen kerstpakket van Vlaams Belang

“Met onze kerstpakkettenactie proberen we elk jaar in deze periode ook mensen te bereiken die onder de radar van het OCMW blijven”, vult gemeenteraadslid Kristof Slagmulder - die de actie coördineert- verder aan. “Op die manier willen we ook hen een hart onder de riem steken. Armoede bestaat nu eenmaal jammer genoeg ook nog steeds bij onze eigen bevolking en het is vaak verdoken. In 2018 ging het bij de start van ons project over 25 gezinnen. Nu dus al meer dan 70.”