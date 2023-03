Masterplan Wolfsgracht combineert woningen met groen: “We creëren massa open ruimte die we openstellen voor Denderleeuwenaar”

De gemeenteraad heeft het masterplan Wolfsgracht goedgekeurd. In het gebied aan Wolfsgracht van 13 hectare worden maximaal 250 woningen toegestaan, maar het is volgens het lokaal bestuur van Denderleeuw vooral de bedoeling om de groene open ruimte te vrijwaren.

De goedkeuring van het masterplan is het startschot om een eerder plan uit 2011 voor Wolfsgracht te herzien, waarin volgens het bestuur bebouwing domineerde en er weinig aandacht was voor natuur en open ruimte. “De laatste decennia kenden we in onze gemeente een grote bevolkingstoename en die trend zet zich ongetwijfeld ook in de toekomst voort”, zegt schepen Andy Depetter (Groen). “Dit betekent dat er dus niet alleen nood is aan meer woningen, maar ook aan kwalitatieve openbare ruimte rondom die woningen. De site Wolfsgracht heeft met een oppervlakte van 13 hectare een groot potentieel om deze combinatie waar te maken.”

Het gemeentebestuur ging samen met intercommunale SOLvA, die eigenaar is van de gronden, op zoek naar een ontwerpteam. “Er was nood aan een masterplan om de site Wolfsgracht te laten uitgroeien tot een gebied waar zowel woongelegenheden gecreëerd worden, maar waar ook de landschapskenmerken van het gebied gevrijwaard blijven, versterkt worden en toegankelijk gemaakt”, aldus Bart Wallaeys, algemeen directeur van SOLvA.

Landschapspark

Er werd een ontwerpbureau geselecteerd via de ‘Open Oproep’, een procedure die de Vlaamse Bouwmeester uitwerkte om ontwerpers te selecteren voor opdrachten op het vlak van architectuur, stedenbouw, landschapsinrichting, publieke ruimte en infrastructuur. Er werd gekozen voor het ontwerpteam samengesteld uit Studio Thomas Willemse architects en agmen architecten ondersteund door Tractebel en Orientes. “In ons ontwerp hebben we gekozen om de projectzone Wolfsgracht om te vormen tot een omgeving waar wonen en een publieke groene ruimte elkaar ontmoeten aan de hand van drie strategisch gekozen buurtbrinken, ofwel woongelegenheden, en een landschappenpark”, legt architect Thomas Willemse uit.

Quote Er is ook aandacht voor waterele­men­ten. Zo is het onze bedoeling om de bestaande Wolfs­gracht in te bedden in het ontwerp Paul Mertens, Architect

“We wilden namelijk één van de laatste groene open ruimtes in Denderleeuw niet versnipperen. We kozen ervoor om nieuwe woningen en appartementen rond kleinere gemeenschappelijke open groene ruimtes te bouwen. Deze woonentiteiten en collectieve buitenruimte vormen samen een ‘buurtbrink’ en elke buurtbrink wordt op zijn beurt verankerd in de ruimere landschapsstructuur.” Volgens architect Paul Mertens werd er niet alleen rekening gehouden met het weide- en boslandschap van de site: “Er is ook aandacht voor waterelementen. Zo is het onze bedoeling om de bestaande Wolfsgracht in te bedden in het ontwerp. Op deze manier gaan beide landschappen hand in hand, in een open gebied dat toegankelijk gemaakt wordt voor het publiek.”

Bezorgdheden

Oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang hadden op de gemeenteraad een aantal bezorgdheden bij het masterplan. Raadslid Johan Duyck (N-VA) had graag een beperking van het aantal bouwlagen gezien tot één bijkomende en vreesde dat er te weinig parkeerplaatsen zouden voorzien worden. Raadslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) wees erop dat Denderleeuw na Gent de dichtstbevolkte gemeente van Oost-Vlaanderen is en niet zoveel open ruimte meer heeft. “In de oorspronkelijke plannen werden zo’n 200 à 250 woonunits voorzien en dat is nu nog steeds het geval. Met dat verschil dat men vroeger het hele gebied wou gebruiken en dat men nu meer in de hoogte wil werken om meer groene ruimte te hebben.” Ook Slagmulder maakte zich zorgen over de impact op vlak van mobiliteit. “250 woonunits met bijhorende auto’s is niet niks. Er worden dan wel parkeergarages voorzien, maar het gaat mij ook om de omliggende straten.”

Schepen Yves De Smet (Vooruit) wees erop dat het masterplan de aanzet is tot de aanmaak van een vernieuwd ruimtelijk uitvoeringsplan, waarin het maximaal aantal bouwlagen en de bouwhoogte zal opgenomen worden, maar dat er enkel verlaagd zal worden. Hij zei ook dat een erkend bureau het aantal parkeerplaatsen zal bepalen en dat er verschillende inspraakmomenten voor de buurt zullen komen. De Smet benadrukte verder dat de 250 maximale woonentiteiten verspreid zullen zijn over 13 hectare en in fasen zullen gebouwd worden. “We creëren een massa open ruimte die we open stellen voor de Denderleeuwenaar.” Schepen Depetter wees erop dat 250 woonunits het absolute maximum is. “Meer dan de helft van de ruimte gaan we open laten.”

Het uitwerken van het plan zal ongeveer twee jaar in beslag nemen en volgens De Smet kan het 10 à 15 jaar duren vooraleer het volledige project gerealiseerd is. “Wolfsgracht zal een natuurrijke plek worden voor alle bewoners van de site en bij uitbreiding voor alle inwoners van Denderleeuw”, aldus De Smet.

Volledig scherm © Studio Thomas Willemse architects en Agmen architecten

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.