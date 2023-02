Mario start petitie tegen sloop van bijna 100 jaar oude watertoren: “Toren is hét herkenningspunt voor Denderleeuwenaren”

Mario Cobbaert (58) is een petitie gestart tegen de sloop van de oude watermolen nabij het station in Denderleeuw. De NMBS wil de toren afbreken omdat hij in slechte staat verkeert en een renovatie niet haalbaar zou zijn. Mario kreeg via zijn Facebookpagina ‘Denderleeuw Positief’ veel reacties van verontwaardigde Denderleeuwenaren. “De watertoren zien, is thuiskomen voor de mensen uit Denderleeuw.”

Nog maar een dag geleden schreven we al dat de NMBS, die eigenaar is, een vergunning heeft gevraagd en gekregen om de watertoren te slopen. Het gemeentebestuur was nochtans vragende partij om de watertoren te behouden en hoopte op een renovatie, maar dat bleek volgens de NMBS niet haalbaar. “De toren kon sowieso geen andere functie krijgen aangezien hij pal tussen twee sporen staat en niet toegankelijk is vanaf de weg”, vertelde Dimitri Temmerman, woordvoerder bij NMBS. “We hebben ook een onderzoek laten uitvoeren door experts en daaruit bleek dat een renovatie niet haalbaar is gezien de huidige staat van de watertoren. Daarom hebben we omwille van de spoorveiligheid besloten om de watertoren te slopen.”

De watertoren nabij het station werd in 1925 gebouwd om stoomtreinen te bevoorraden met gezuiverd water uit de Dender en is sindsdien een vertrouwd zicht in Denderleeuw. Intussen staat de toren al een hele tijd leeg en verkeert hij in slechte staat. Hij werd door het Agentschap Onroerend Erfgoed aangeduid als ‘vastgesteld bouwkundig erfgoed’, maar is geen beschermd monument. Voor de Denderleeuwenaren is hij evenwel van grote waarde, zo blijkt uit de petitie die vrijdag werd opgestart onder de noemer ‘Laat de spoorwegen weten dat wij onze watertoren willen behouden’.

Belangrijker dan kerk

Initiatiefnemer van de petitie is Denderleeuwenaar Mario Cobbaert, de oprichter en beheerder van de Facebookpagina ‘Denderleeuw Positief’. “Ik heb heel veel reacties gekregen van mensen die vroegen ‘Wat gebeurt er?’. De watertoren is een herkenningspunt voor de Denderleeuwenaren. Je rijdt Denderleeuw binnen en je ziet de watertoren. Ik vind de toren persoonlijk, net zoals vele mensen, in dat opzicht belangrijker dan een kerk. De toren is thuiskomen voor de Denderleeuwenaren. Ze zien hem en ze denken: ‘We zijn in Denderleeuw’. De mensen in Denderleeuw willen niet dat die verdwijnt. De toren hoort bij Denderleeuw. Daarom heb ik de petitie al vrij snel opgestart. Ik begrijp wel dat de toren heel oud is, maar hopelijk laten ze hem staan.”

De petitie is te vinden op www.petities.com/laat_de_spoorwegen_weten_dat_wij_onze_toren_willen_behouden.

Volledig scherm Mario Cobbaert bij de watertoren van Denderleeuw. © Claudia Van den Houte

